"سيئة للغاية".. خبراء يفصّلون العيوب المتكررة في خطة الغزو الروسية

2022/03/16 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث مراسل CNN فيل بلاك أسباب عدم تكشّف غزو أوكرانيا بالطريقة التي تنبأت بها روسيا، رغم أنه لا يزال له تأثير مدمر على المدنيين في المدن الرئيسية.

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