التشكيل المتوقع لقمة آرسنال وليفربول في البريميرليج

2022/03/16 | 14:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على آرسنال ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم.تشكيل ليفربول المتوقع: حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، فابينيو، خط الهجوم: جوتا، ساديو ماني، لويس دياز.تشكيل آرسنال المتوقع: حراسة المرمى: رامسدال، خط الدفاع: بن وايت، سيدريك، جابرييل، […]

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