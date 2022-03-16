اتحاد الكرة: مباراة زامبيا قائمة في بغداد وبموعدها المحدد

2022/03/16 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن مباراة المنتخب الوطني أماما زامبيا قائمة في موعدها المحدد وستقام في العاصمة بغداد.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد لـ”ايرث نيوز” إن “مباراة المنتخب الوطني الودية أمام زامبيا قائمة في موعدها المحدد على في الثامن عشر من الشهر الحالي وستقام على ملعب المدينة الدولي”.وأضاف أن […]

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