نيجيرفان يطالب الأطراف الكردية بالعمل معا لتحقيق كامل الحقوق الدستورية

2022/03/16 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بإنجاز الخطوات اللازمة لتحويل حلبجة إلى المحافظة العراقية التاسعة عشر.

وطالب البارزاني المجتمع الدولي والعالم المتقدم، بمواصلة جهودهم لمنع تكرار فاجعة حلبجة في أي مكان آخر على الأرض، وأن يتم حظر استخدام وإنتاج أسلحة الدمار الشامل بصورة نهائية وقاطعة.

ودعا البارزاني الأطراف الكردية الى العمل معاً لتحقيق كامل الحقوق الدستورية لشعب كردستان ولحماية الفدرالية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

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