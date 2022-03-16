الفيفا يقرر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الامارات إلى أرض محايدة

2022/03/16 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ،اليوم الأريعاء، أن الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي، قررا نقل مباراة المنتخبين الإماراتي والعراقي يوم 24 مارس/آذار الجاري، إلى أرض محايدة.وفي بيان نشره الاتحاد الاماراتي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أوضح، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، الإعلان عن الملعب المستضيف للمباراة.ويلعب المنتخبين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة …

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