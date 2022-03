البارزاني: إرادة الكرد أقوى من الأسلحة الكيميائية والطائرات المقاتلة

2022/03/16 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،اليوم الأربعاء، إن ما بقي على قيد الحياة بعد القصف الكيماوي على حلبجة كان حماسة الكرد للحرية.

وأشار البارزاني في تغريدة على تويتر في ذكرى مرور 34 عاما على القصف الكيمياوي لحلبجة، إلى أن إرادة الشعب الكردي أقوى بكثير من الأسلحة الكيميائية والطائرات المقاتلة والصواريخ.

What remained alive following the chemical bombardment of Halabja was the Kurds’ zest for liberty.



On the 34th anniversary of this unspeakable crime, we solemnly reiterate that the will of our people is much stronger than chemical weapons, fighter aircrafts and missiles.

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 16, 2022

