2022/03/16 | 14:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hVrMwWq4FDI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب .. وقفة صمت ومعرض صوري في الذكرى الرابعة والثلاثين لجريمة حلبجة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب .. وقفة صمت ومعرض صوري في الذكرى الرابعة والثلاثين لجريمة حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).