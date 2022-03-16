اقبال على” الطاقة النظيفة” في سلة بغداد الغذائية

2022/03/16 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، الاربعاء، عن اقبال ملحوظ على الطاقة البديلة داخل المحافظة.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ازمات الطاقة الكهربائية المتكررة وارتفاع فاتورتها دفع المزارعين في ديالى الى خطوات غير مسبوقة من خلال الانفتاح على الطاقة الشمسية في تامين الكهرباء لتشغيل محطات الضخ وشبكات […]

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