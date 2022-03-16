وزير الخارجية يوجه باستقدام السفير العراقي في لبنان

2022/03/16 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدِّث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، الأربعاء، أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين وجَّه باستقدام السفير العراقي في لبنان.وذكر الصحّاف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين وجِّه باستقدام سفير جمهوريّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد”.وأضاف، ان “هذا التوجيه جاء لِما تَمَّ تداولهُ عبرَ وسائل الإعلام […]

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