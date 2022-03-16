نساء يتنازلن عن حقوقهن للحصول على قرار الطلاق

2022/03/16 | 14:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولا يمكن تشجع الفتيات على التنازل عن حقهن.

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