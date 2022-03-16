الصحاف: وزير الخارجية وجه باستقدام السفير العراقي في لبنان

2022/03/16 | 14:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدِّث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، اليوم الأربعاء، أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين وجَّه باستقدام السفير العراقي في لبنان.وذكر الصحّاف في بيان، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين وجِّه باستقدام سفير جمهوريّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد”، مبيناً، أن “هذا التوجيه جاء لِما تَمَّ تداولهُ عبرَ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي […]

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