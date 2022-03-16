الاطار يشكو “الأطراف” المعرقلة لـ”جمع الاخوة” ويحذرهم: سترتد عليكم!

2022/03/16 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم النائب عن الاطار التنسيقي محمد كريم , الأربعاء , بعض الأطراف السياسية الداخلية وبدعم خارجي بالسعي الى تفريق وتشتت “الاخوة “من خلال إيجاد موانع لجمعهم من جديد, مشيرا الى ان الحوارات السياسية لم تصل الى صيغة للاتفاق النهائي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال […]

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