إيران تسلم زاغاري راتكليف المحتجزة لديها الى الحكومة البريطانية

2022/03/16 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

سلّمت طهران ،اليوم الأربعاء، الإيرانية-البريطانية نازنين زاغاري-راتكليف المحتجزة لديها منذ نحو ستة أعوام، الى السلطات البريطانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء.

وأورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الالكتروني “إيريب نيوز”، إنه “تم تسليم زاغاري-راتكليف الى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن لستة أعوام”.

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