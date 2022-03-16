تريث مفاجئ في انقاذ اهم سدود الحدودشرق ديالى

2022/03/16 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاربعاء، عن تريث مفاجى في برنامج انقاذ اهم سدود الحدود شرق المحافظة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” برنامج انقاذ سد مندلي من الترسبات الطينية جرى التريث به بشكل مفاجى لاسباب متعددة منها الميزانية المالية لافتا الى البرنامج انطلق قبل […]

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