الاتحاد: حزب بارزاني “شاطر” بالمناكفات السياسية فقط

2022/03/16 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… هاجم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، معتبرا انه “شاطر” في المناكفات السياسية فقط.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال يزيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه “من المستحيل على القوى الوطنية أن تقبل بمرشح لرئاسة الجمهورية هو بمثابة موظف لدى رئيس حكومة […]

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