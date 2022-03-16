2022/03/16 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/السليمانية… هاجم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، معتبرا انه “شاطر” في المناكفات السياسية فقط.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وقال يزيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه “من المستحيل على القوى الوطنية أن تقبل بمرشح لرئاسة الجمهورية هو بمثابة موظف لدى رئيس حكومة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد: حزب بارزاني “شاطر” بالمناكفات السياسية فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال يزيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه “من المستحيل على القوى الوطنية أن تقبل بمرشح لرئاسة الجمهورية هو بمثابة موظف لدى رئيس حكومة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد: حزب بارزاني “شاطر” بالمناكفات السياسية فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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