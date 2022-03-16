2022/03/16 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بعث الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا”، رسالة إلى الاتحاد العراقي بكرة القدم يبلغه فيه عن تغيير ملعب مباراة العراق والإمارات إلى أرض محايدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر نسخة كتاب “فيفا” لاتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر نسخة كتاب “فيفا” لاتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).