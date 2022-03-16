الحزب الديمقراطي الكردستاني: الثلث المُعطل معَطل

2022/03/16 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، أن الثلث المعطل الذي تنتمي اليه كتل عديدة اصبح حاليا معطلا ولا يمكنهم تعطيل شيء.

وقال كريم لـ (بغداد اليوم)، أن "ما أعلنوا عنه من أرقام على الواقع لم يكن لها شيء من الصحة واذا كانت الأرقام التي لديهم حقيقية لعدد الأعضاء فليتم تقديمها بتواقيع".

وأضاف، إن "التحالف الثلاثي شكل تحالف إنقاذ وطن ويتكون من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بالإضافة إلى مستقلين والذين طلبوا الانضمام إلى هذا التحالف كثر وعليه فهم الأكثر قدرة على تمضية العملية السياسية من خلال عقد الجلسات".

وتابع، أن "إنقاذ وطن من شأنه عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتمريره بالإضافة إلى رئيس الحكومة وذلك بالتعاون مع عدد من المستقلين بالإضافة إلى الكتل المعارضة والتي ترغب بتشكيل الحكومة حتى وإن لم يشاركوا بها باعتبار أن البلاد تمر بتحديات اقتصادية كبيرة لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلد في مثل هذه الظروف".

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