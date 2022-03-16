القضاء الأعلى: السجن لمدة 7 سنوات لمدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني

2022/03/16 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات بحق مدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الحكم صدر عن جريمة تلقيه رشوة من المشتكي لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته".وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983".

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