عضو بالبارتي يفضح “ريبير”: سيتبع البارزاني ولا يعصي له امرا!

2022/03/16 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، الاربعاء، عن تعهد مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر احمد بتنفيذ اوامر وتعليمات رئيس حزبه مسعود البارزاني في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، مبينا ان ريبر أحمد سيكون “عاصيا” اذا خالف ذلك.وقال كريم في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “المرشح ريبير احمد اذا اصبح رئيس جمهورية العراق سيعتبر […]

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