شمول اكثر من 600 من اسر الشهداء بديالى بقطع اراضي سكنية

2022/03/16 | 14:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الاربعاء، شمول اكثر من 600 من اسر الشهداء في ديالى بقطع اراضي سكنية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لجنة عليا برئاسة محافظ ديالى وزعت اكثر قطع اراضي سكنية على اكثر من 600 من اسر الشهداء […]

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