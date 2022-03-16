شركة بريطانية تبتكر طريقة جديدة لإنتاج الأكسجين في الفضاء

2022/03/16 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ستصنع شركة Rolls-Royce البريطانية روبوتا للحصول على الماء والأكسجين في الفضاء.وتشير وسائل وعام دولية إلى أن جورج فريمان، وزير العلوم البريطاني، أعلن عن تخصيص منحة مالية قدرها 2 مليون جنيه إسترليني لشركة Rolls-Royce، التي ستعمل على تنفيذ مشروع بناء محطة فضائية آلية للحصول على الأكسجين في الفضاء.وتضيف، إن تخصيص هذه الأموال […]

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