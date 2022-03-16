لأول مرة منذ التفشي.. ردهة عزل كورونا في مستشفى الفلوجة بلا مرضى

2022/03/16 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير دائرة مستشفى الفلوجة التعليمي بمحافظة الانبار اياد الندا ، الاربعاء، خلو ردهة مستشفى الفلوجة التعليمي من مرضى فايروس كورونا في مؤشر على انحسار المرض تدريجيا .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الندا في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” ردهة عزل كورونا في مستشفى الفلوجة التعليمي […]

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