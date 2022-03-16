سان جيرمان يبدأ التفاوض مع خليفة بوكيتينو

2022/03/16 | 14:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بأن باريس سان جيرمان، دخل بالفعل في مفاوضات مع أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام، من أجل تولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.وتحوم الشكوك حول مستقبل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الباريسي، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ريال مدريد.وبحسب موقع “كالتشيو […]

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