حاز على 80 مليون مشاهدة.. برازيلي يُخيف متابعيه بفيديو اختراقه السحاب قبل هبوط طائرته

2022/03/16 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوثق الطيار البرازيلي، تياجو أرودا، فيديو صغير من رحلته أثناء هبوطها في مطار برازيليا الدولي، والتي تم تصويرها من قمرة القيادة الخاصة به..وبمجرد مشاهدة مقطع الفيديو، ستشعر للحظات وكأن طائرته ستصطدم بشيء ما بين السحب الكثيفة!

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