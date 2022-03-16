بطلب إماراتي.. الصواريخ الإيرانية تتسبب بنقل مباراة العراق خارج أراضيه

2022/03/16 | 14:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تسبب الهجوم الصاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي استهدف محافظة أربيل بنقل مباراة العراق والإمارات من ملعب المدينة شرقي بغداد إلى الأردن.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه أعاد تقييم موقف السلامة والأمن في العراق بعد هجمات الصواريخ الأخيرة في 13 آذار/مارس

وقال الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم في رسالة إلى الاتحاد العراقي إن "بعد هجمات الصواريخ الأخيرة في العراق المبلغ عنها في 13 آذار/مارس 2022 مع التحولات الواسعة في الأمن العالمي للأسابيع الأخيرة فقد تم إنجاز إعادة تقييم لموقف السلامة والأمن في العراق بصورة مشتركة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي".

وبناء على هذا التقييم تقرر بأن "المباراة المذكورة ستقام في مكان محايد بسبب الخطر المتزايد المعرف جزء من هذا التقييم".

ولأن المباراة على وشك الحدوث في أقل من 10 أيام، فالترتيبات اللوجستية للمكان الجديد تتطلب حلًا سريعًا وثابتًا، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذلك قرر بأن "المباراة ستقام في نفس التأريخ المحدد أصلًا 24 آذار/مارس 2022 في مموقع ملائم يؤكد من قبل الاتحاد الدولي في الأيام القادمة".

ولنفس الأسباب "سيقوم الاتحاد الدولي بصورة استثنائية بتغطية كافة التكاليف المتعلقة باستضافة المباراة بدلًا من تلك التي كان سيتحملها الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وجاء في الرسالة أخيرًا: "يود الاتحاد الدولي أن يشكركم لتفهمكم بصدد هذا القرار الصعب والمؤسف والذي ندرك أنه خارج سيطرة كرة القدم لكن كان ضروريًا لمصلحة وسلامة وأمن كافة المشاركين.

النقل بطلب إماراتي

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قال في بيان إنّ "الاتحادين الدولي والآسيوي قررا نقل المباراة منتخب الإمارات وشقيقه العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى المقررة يوم الخميس الموافق 24 آذار/مارس الجاري إلى أرض محايدة".

قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة لـ ألترا عراق إن القرار جاء بطلب من الاتحاد الاماراتي حسب ما ورد

بدوره، قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي في مؤتمر صحفي ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن".

كما أكد أمين سر الاتحاد محمد فرحان خلال المؤتمر أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".

وفي أول تعليق لوزارة الشباب والرياضة، أكد المتحدث باسمها علي العطواني قرار نقل مباراة المنتخب الوطني العراقي والإماراتي إلى أرض محايدة.

ووصف العطواني القرار بالمفاجئ وهو "فقط قرار من الاتحادين الدولي والآسيوي".

وأضاف في حديث لـ"ألترا عراق" أن "كل الاستعدادات كانت تجري بشكل طبيعي"، مؤكدًا أن "الاتحاد العراقي سيصدر توضيحًا حول الأمر فور ورود المعلومات الكاملة حول القرار الذي جاء بطلب من الاتحاد الاماراتي حسب ما ورد".

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان لاحق: "نجري اتصالات كبيرة لعودة مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات في بغداد من جديد بعد تقديم ضمانات".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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