محافظ كربلاء يطالب من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب دعم مشاريع العتبة الحسينية لان خدماتها للعالم وليس للمسلمين

2022/03/16 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ كربلاء من الحكومة

الاتحادية ومجلس النواب بدعم مشاريع

العتبة الحسينية المقدسة من خلال زيادة

التخصيصات المالية بالموازنة العامة

للدولة ،مبينا ان مثل هذه المشاريع

لاتخص العراقيين فحسب بل هي

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