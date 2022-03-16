2022/03/16 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

المرحلة الثانية (الهياكل الخرسانية) من

مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام)،

كما افتتح مشروعي بابي القبلة والرجاء

بعد الانتهاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:ممثل السيستاني يفتتح ثلاث مشاريع ويضع حجر اساس للرابع ....الصحون الاربعة ستضيف (600) الف متر مربع للعتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:ممثل السيستاني يفتتح ثلاث مشاريع ويضع حجر اساس للرابع ....الصحون الاربعة ستضيف (600) الف متر مربع للعتبة الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).