الكرملين: “حياد أوكرانيا” يمكن أن يشكل أساسًا للتسوية.. واوكرانيا ترفض الفكرة

2022/03/16 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكرملين ،اليوم الأربعاء، إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حاليا.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء “إنه الخيار الذي يناقش حاليا والذي يمكن اعتباره تسوية”.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن أوكرانيا ترفض فكرة أن تكون محايدة على غرار السويد أو النمسا .

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