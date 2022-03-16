الاحزاب الكردية تقدم طلب لإعادة فتح مقراتها في المناطق المختلف عليها بهذه المحافظة

2022/03/16 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الاربعاء، عن تقديم الاحزاب الكردية طلب لإعادة فتح مقراتها في المناطق 140 بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الاحزاب الكردية قدمت مؤخرا طلباً هو الثالث من نوعه خلال السنوات 5 الماضية لإعادة فتح مقراتها في نواحي مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي".

واضاف ان "الاحزاب هي من اغلقت مقراتها بعد تشرين الثاني 2017 في عدة نواحي بمحافظة ديالى عقب انتشار القوات الاتحادية في السعدية و جلولاء او قره تبه وبقية المناطق لأسباب خاصة بها".

وأوضح المصدر أن "تلك الأحزاب تحاول العودة رغم ان عودتها ليست سهلة فالأمر يحتاج الى توافقات سياسية قبل كل شي وبخلافه ستكون العودة مثار لإشكاليات كبيرة"، مشيراً الى انه "بدون تلك التوافق سياسي من الاحزاب السياسية لن يكون عودة مقرات الاحزاب الكردية الى المناطق المشمولة بالمادة 140 سهلا لذا تم ابلاغها بان بضرورة التنسيق بهذا الاتجاه واخذ الموافقات الرسمية قبل اي خطوات اخرى".

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