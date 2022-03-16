نائب يكشف موعد اللقاء المقبل بين الإطار والتيار

2022/03/16 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف النائب وعضو الإطار التنسيقي ثائر مخيف، الأربعاء، موعد الاجتماع المقبل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.وقال مخيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الاجتماع المقبل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري سيكون قبل جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة تشكيل الكتلة الأكبر ومواصفات رئيس الوزراء”.وأضاف أن “جلسة البرلمان المعنية بتشكيل الحكومة وحسم […]

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