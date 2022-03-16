بالصور.. معرض الزهور في ذي قار

2022/03/16 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع – زهراء صباح

انطلقت في قضاء گرمة بني سعيد بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض الزهور على شارع الثقافة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية بلديات ذي قار افتتحت المعرض الذي أقامته مديرية بلدية قضاء گرمة بني سعيد بإشراف مديرية بلديات ذي قار، في شارع الثقافة بالقضاء".

وأضاف، أن "عدداً من بلديات المنطقة الجنوبية شاركت في المعرض".

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