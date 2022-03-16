تصفيات المونديال.. نقل مباراة العراق والإمارات إلى أرض محايدة

2022/03/16 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، نقل مباراة العراق والإمارات في إطار تصفيات مونديال 2022، إلى الأردن "لأسباب أمنية".

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