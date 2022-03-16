موسكو تذكّر الأمريكان بما اقترفته أيديهم في فيتنام قبل 54 عاما

2022/03/16 | 15:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بما اقترفته أيدي العسكريين الأمريكيين في قرية فيتنامية من فظائع قبل 54 عاما.تلك القرية المنكوبة أحرقت برمتها وقتل 173 طفلا، و178 امرأة، بينهن 17 كن حوامل، من إجمالي 567 ضحية.الواقعة التي كتبت تفاصيها زاخاروفا حصلت يوم 16 مارس عام 1968، في قرية سونج […]

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