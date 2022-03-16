سويسرا: ادراج أكثر من 200 شخصية وشركة روسية بقائمة العقوبات

2022/03/16 | 15:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، بتوسيع قائمة عقوباتها المفروضة على روسيا في الأسابيع الأخيرة على خلفية الأحداث في أوكرانيا.وذكر المجلس الفدرالي السويسري في بيان، أن وزير الاقتصاد، غي بارميلين، أدرج في 16 مارس الجاري أسماء “أكثر من 200 شخصية وكيانا على قائمة العقوبات السويسرية بسبب الانتهاكات الجدية للقوانين الدولية من قبل روسيا في […]

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