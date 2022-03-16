احضر كلبك إلى غرفة الطوارئ.. دراسة جديدة تظهر أن اللعب مع الكلاب يمكن أن يقلل من شعورك بالألم

2022/03/16 | 15:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول دراسة منشورة حديثًا، أجراها أطباء كنديون، أن قضاء الوقت مع الكلاب قد يكون مفيدًا لك من الناحية الطبية.أظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "PLOS One" وشملت 200 مريض في المستشفى، أن المرضى الذين أمضوا 10 دقائق مع كلب علاجي أفادوا بألم أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك

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