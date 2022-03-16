توجيه محطات الوقود في محافظة عراقية بالعمل 24 ساعة

2022/03/16 | 15:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الأربعاء 16 آذار/مارس 2022 محطات تعبئة الوقود الحكومية في محافظة نينوى بالعمل على مدار 24 ساعة.

أولى الاجراءات المتخذة هي توجيه محطات تعبئة الوقود الحكومية بالعمل لمدة 24 ساعة

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه إن "الشركة أرسلت وفدًا من ملاكها المتقدم ضم مدير هيئة توزيع بغداد محمد عبد الإله شبر، ومدير هيئة التفتيش علاء عدنان، وعددًا من الملاكات التوزيعية في الشركة للوقوف على تجهيز المواطنين بالمشتقات النفطية".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة جاءت لتقليل الضغط على محطات تعبئة الوقود في نينوى حيث تعاني المدينة من زخم على تجهيز مادة البنزين بسبب فرق السعر بين الموصل ومدن إقليم كردستان".

وبيّن المدير العام أن "أولى الاجراءات المتخذة هي توجيه محطات تعبئة الوقود الحكومية بالعمل لمدة 24 ساعة لتجهيز المواطنين بالبنزين المحسن لحين استيعاب الزخم الحاصل نتيجة فرق الأسعار".

كما أكد طالب أن "الشركة وجهت فرعها في كركوك باعتماد البطاقة الوقودية في تجهيز مادة البنزين المحسن فضلًا عن تذليل إجراءات الحصول على البطاقة الوقودية".

وأشار إلى أن "الطلب على تجهيز المشتقات النفطية فقط في المدن المتاخمة لإقليم كردستان، فيما تعمل باقي المحطات بانسيابية عالية".

وتشهد محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل في شمال العراق نقصًا بالوقود، إذ تقف السيارات بطوابير انتظار طويلة أمام المحطات منذ مدّة.

وقال مسؤولون في الحكومة الاتحادية والمحلية إن سبب الأزمة هو "تهريب" الوقود إلى إقليم كردستان.

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