بسبب الصواريخ الايرانية الفيفا ينقل مباراة الإمارات والعراق في تصفيات المونديال إلى الأردن

2022/03/16 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب القصف الصاروخي الايراني في

محافظة أربيل، بنسف حلم رفع الحظر عن

الملاعب العراقية.

وأعلن الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي

نقل مباراة المنتخب الوطني العراقي ضد

نظيره الاماراتي، والمقررة 24 الجاري،

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