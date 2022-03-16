2022/03/16 | 15:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s9r_G4PEGXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تداعيات القصف الايراني على اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تداعيات القصف الايراني على اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).