قيادة شرطة كربلاء تعقد اجتماعا أمنيا بشأن الهيئات والمواكب الحسينية

2022/03/16 | 15:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورويع المواطنين أثناء تأديتهم لمراسيم زيارة النصف من شعبان.

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