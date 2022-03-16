برشلونة يوقع عقد رعاية مع منصة سبوتيفاي السويدية لمدة 4 سنوات

2022/03/16 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن سعادته بعد اتفاق ناديه مع شركة سبوتيفاي، لتكون راعيًا للنادي، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وعقد برشلونة اتفاقًا رسميًا مع شركة سبوتيفاي، ولمدة 4 سنوات، يقضي بوضع اسم الشركة السويدية على قميص الفريق الأول للرجال والسيدات، بداية من الموسم المقبل، وبناء على الاتفاقية، سيتم تغيير اسم الملعب التاريخي لبرشلونة كامب نو، ليصبح اسم الملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

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