وزير الخارجية يوجَّه باستقدام السفير العراقي في لبنان

2022/03/16 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدِّث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ،اليوم الأربعاء، أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين وجَّه باستقدام السفير العراقي في لبنان.

وذكر بيان، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين وجِّه باستقدام سفير جمهوريّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد”، مبيناً، أن “هذا التوجيه جاء لِما تَمَّ تداولهُ عبرَ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقيّ الذي زار لبنان مؤخَّراً لإجراء مباحثات ثنائيّة، من الإدلاء بتصريح إعلامي”.

وأضاف، أن “استقدام السفير جاء للوقوف على حيثيّات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب”.

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