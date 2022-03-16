بعمليات استباقية.. القبض على 8 إرهابيين في عدد من المحافظات

2022/03/16 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول ،اليوم الأربعاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بالقبض على 8 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإرهابي في 6 محافظات.

وفي بيان صحفي، قال اللواء رسول : إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي، يواصل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته الاستباقية، حيث تمكن من إلقاء القبض على ( 8 ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية في 6 محافظات، بناء على معلومات استخبارية”.

وأضاف، أن “رجال قاموا بواجباتهم النوعية في أطراف ومركز العاصمة العراقية بغداد والتي أُلقي القبض فيها على عُنصرين من داعـش”.

وتابع “كما نفذت عمليات في كُل من مُحافظات (الأنبار- الفلوجة ، صلاح الدين – الشرقاط، ديالى، كركوك – الحويجة) أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين”.

وأشار إلى، أنه “بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بأقليم كُردستان تم إلقاء القبض على عُنصرين من المُنتمين لداعـش الارهابي”.

وأوضح رسول، أن “جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ عملياته بدقة وتركيز وتأني عالي”، مؤكداً أن “نسبة نجاح عملياته وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، نتيجة التدريب الذهني والبدني العالي لمُقاتلينا وضُباطنا الشُجعان”.

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