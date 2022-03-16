صورٌ سياسيةٌ من حافّات المعركة !

2022/03/16 | 15:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر التحذيرات الأمريكية المسبقة او المبكّرة للصين لثنيها عن تقديم ايّ مساعداتٍ عسكريةٍ لموسكو , فترجمتها صينيّاً وفي قاموس العلاقات الدولية < وخصوصا في ظروف الحروب والازمات الدولية > , فليست اقلّ من تهديداتٍ تصل الى مستوى الإستفزاز الدبلوماسي المبطّن ! وهذا قطعا لن يثني الصين عن تقديم وعرض مثل هذه المساعدات […]

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