علماء يطوّرون تكنولوجيا للتنبؤ بقدرات آبار النفط

2022/03/16 | 15:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قام العلماء الروس بالتعاون مع شركة “تات نفط” الروسية بتطوير البرمجيات اللازمة لاتخاذ قرارات فى مجال استخراج النفط .وسمحت الخوارزميات التي وضعها العلماء برفع دقة التنبؤ في قدرة آبار النفط بنسبة 10 – 15%، الأمر الذي سيساعد على إيجاد سبل جديدة لرفع فاعلية استخراج النفط في روسيا.وأعلن ذلك عميد كلية الرياضيات […]

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