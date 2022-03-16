الصحة: الموجة الرابعة من كورونا بدأت بالإنحسار

2022/03/16 | 15:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ان الموجة الرابعة من كورونا بدأت بالإنحسار، فيما أصدرت تحذيراً جديداً بشأن الفايروس.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “العراق تجاوز ذروة الموجة الرابعة التي هي الآن في انحسار، لكن هذا لا يعني أن خطر الجائحة قد زال، فهناك احتمال لظهور موجات جديدة من فايروس […]

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