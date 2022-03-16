رونالدينيو: من الصعب “أن يشكك أي أحد” في المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

2022/03/16 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النجم البرازيلي رونالدينيو، نجم فريق برشلونة الاسباني السابق، أنه من الصعب “أن يشكك أي أحد” في المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض مؤخرا لصافرات استهجان من قبل مشجعي فريقه باريس سان جيرمان.

وقال رونالدينيو خلال مؤتمر صحفي إن “ميسي لا يمر حاليا بفترة رائعة، لكن بالنسبة لي أرى أنه من الصعب التشكيك فيه بعد كل ما قدمه لكرة القدم”.

وأضاف أثناء حضوره فعالية في المكسيك لتكريمه “أنا متأكد من أنه سيعود قريبا للفوز بألقاب مرة أخرى، وسيصبح مجددا الأفضل في العالم، وهو بالنسبة لي لم يتوقف عن كونه كذلك”.

وتعرض ميسي لانتقادات من قبل جماهير باريس سان جيرمان، بعد إقصاء الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

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