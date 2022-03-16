الاتحاد الخليجي: وفدنا سيزور العراق وقرار استضافة “خليجي 25” سيحسم نهاية حزيران

2022/03/16 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن الاتحاد الخليجي بكرة القدم، أن وفده سيقوم بزيارة الى العراق ولمدينة البصرة تحديدا يوم الجمعة المقبل، مؤكداً ان قرار استضافة بطولة “خليجي 25” سيحسم نهاية شهر حزيران المقبل.وذكر الاتحاد في بيان أن “اجتماعا في المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ناقش برئاسة رئيس الاتحاد حمد بن خليفة بن أحمد […]

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