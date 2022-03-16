2022/03/16 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدلاً من الحصول على المضمون المتوقع، تظهر لمن يحاول الدخول إلى صفحة "آر تي" على موقع "يوتيوب" رسالة مفادها أن "هذه القناة غير متاحة في بلدك"."آر تي"، والتي تخلّت إعلانياً عن مسمّى "روسيا اليوم"، هي المحطة الإخبارية الممّولة من السلطات الروسية، وكانت قد بلغت مستويات مرتفعة من الرواج على مختلف المنصّات، القديم منها والجديد، بما في ذلك "يوتيوب"، وذلك على السواء من خلال مواقعها الرسمية ومن خلال إعادة بث المتماهين مع توجهاتها الإعلامية والسياسية للمقاطع التي تنتجها.

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