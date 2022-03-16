كلوب يتحدث عن وصف محمد صلاح بـ

2022/03/16 | 15:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع المدرب الألماني يورغن كلوب، عن لاعبه المصري، محمد صلاح، بسبب عدم احتساب الحكام أخطاء ضده معتبرا أن وصفه بـ"الغطاس" أمر مخجل

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