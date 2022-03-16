متظاهرون يغلقون طريق كربلاء - بابل والشغب تتدخل



متظاهرون يغلقون طريق كربلاء - بابل والشغب تتدخل
2022/03/16 | 15:51 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أقدم متظاهرون، اليوم الاربعاء، على

غلق طريق كربلاء - بابل، تنديدا بسحب قطع

الأراضي الخاصة بالاساتذة في جامعة

كربلاء.

وتظاهر المئات من الأساتذة الجامعيين

أمام مبنى جامعة كربلاء بسبب سحب قطع

الأراضي قب

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