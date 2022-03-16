2022/03/16 | 15:51 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أقدم متظاهرون، اليوم الاربعاء، على
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غلق طريق كربلاء - بابل، تنديدا بسحب قطع
الأراضي الخاصة بالاساتذة في جامعة
كربلاء.
وتظاهر المئات من الأساتذة الجامعيين
أمام مبنى جامعة كربلاء بسبب سحب قطع
الأراضي قب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يغلقون طريق كربلاء - بابل والشغب تتدخل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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