متظاهرون يغلقون طريق كربلاء - بابل والشغب تتدخل

2022/03/16 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم متظاهرون، اليوم الاربعاء، على

غلق طريق كربلاء - بابل، تنديدا بسحب قطع

الأراضي الخاصة بالاساتذة في جامعة

كربلاء.

وتظاهر المئات من الأساتذة الجامعيين

أمام مبنى جامعة كربلاء بسبب سحب قطع

الأراضي قب

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